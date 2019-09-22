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Жертва отравления "Новичком" планирует подать в суд на Россию

Новости » Общество    22.09.2019 - 09:02
Жертва отравления "Новичком" планирует подать в суд на Россию
Иллюстративное фото (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Британец хочет отсудить 1 млн фунтов стерлингов

Британец Чарли Роули, который летом прошлого года пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери и потерял свою подругу, заявил о намерении судиться с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Miror.

Как сообщается, пострадавший от отравления "Новичком" британец нанял адвоката и планирует получить от России компенсацию в размере до 1 млн фунтов стерлингов.

"Это (отравление - ред.) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - объяснил Роули.

Отмечается, что адвокатом британца стал Патрик Магуайир, который ранее представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии заявили о еще одном пострадавшем от нервно-паралитического вещества "Новичок", которое российские сотрудники ГРУ применили для отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. "Новичком" отравился один из правоохранителей, который приехал на вызов после отравления Скрипаля.

РБК-Украина писало, что в конце июля в Великобритании выписали из больницы пострадавшего от отравления "Новичком" Чарли Роули. Мужчину выписали из больницы после трех недель госпитализации.

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