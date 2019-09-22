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Жертва отруєння "Новачком" планує подати до суду на Росію

Новини » Суспільство    22.09.2019 - 09:02
Жертва отруєння "Новачком" планує подати до суду на Росію
Ілюстративне фото (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Британець хоче відсудити 1 млн фунтів стерлінгів

Британець Чарлі Роулі, який влітку минулого року постраждав від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в Еймсбері та втратив свою подругу, заявив про намір судитися з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Miror.

Як повідомляється, постраждалий від отруєння "Новачком" британець найняв адвоката та планує отримати від Росії компенсацію в розмірі до 1 млн фунтів стерлінгів.

"Це (отруєння - ред.) дуже сильно вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості", - пояснив Роулі.

Зазначається, що адвокатом британця став Патрік Магуаїр, який раніше представляв інтереси жертв терористичних атак на Вестмінстерському мості в Лондоні в 2017 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії заявили про ще одного постраждалого від нервово-паралітичної речовини "Новачок", яку російські співробітники ГРУ застосували для отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. "Новачком" отруївся один з правоохоронців, який приїхав на виклик після отруєння Скрипаля.

РБК-Україна писало, що вкінці липня у Британії виписали з лікарні постраждалого від отруєння "Новачком" Чарлі Роулі. Чоловіка виписали з лікарні після трьох тижнів госпіталізації.

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