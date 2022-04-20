Жертв в результате ночного обстрела в Николаевской области нет, - ВСУ

В результате обстрелов в Николаевской области, что произошли в ночь на 20 апреля, жертв нет. Однако в результате атаки оккупантов пострадала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"В Николаевской области в течение ночи продолжались обстрелы системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами. Жертв среди местного населения нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Николаевской области оккупанты обстреляли больницу, разрушены отделения диализа и приемное отделение.
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