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Жертв в результате ночного обстрела в Николаевской области нет, - ВСУ

Фото: в Николаевской области в результате обстрелов никто не пострадал (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В результате обстрелов в Николаевской области, что произошли в ночь на 20 апреля, жертв нет. Однако в результате атаки оккупантов пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В Николаевской области в течение ночи продолжались обстрелы системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами. Жертв среди местного населения нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области оккупанты обстреляли больницу, разрушены отделения диализа и приемное отделение.

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