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В Баштанке оккупанты обстреляли больницу, - глава Николаевского облсовета

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Николаев, Среда 20 апреля 2022 00:44
В Баштанке оккупанты обстреляли больницу, - глава Николаевского облсовета Больница в Баштанке (Фото: t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Константин Широкун

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева заявила, что сегодня в результате обстрелов Баштанки серьезно пострадала больница. Полностью разрушены отделение диализа и приемное отделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Анны Замазеевой.

Также серьезно пострадала операционная, выбиты все окна. К счастью, при обстреле больницы в Баштанке никто не погиб, но есть пострадавшие. Функционирование операционной будет оперативно восстановлено.

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