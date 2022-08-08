Жертв могло быть больше. Во время обстрела Харькова не разорвались десятки снарядов

Во время обстрела Павлового Поля Харькова утром в понедельник, 8 августа, не взорвались 22 кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Болвинов отметил, что если бы снаряды разорвались, жертв могло быть значительно больше.

"Рашисты утром обстреляли район Павлового Поля из РСЗО "Ураган". Кассетные снаряды. К счастью, более 22 кассетных снарядов не взорвались", - рассказал он.

Как сообщалось, российские военные с самого утра запустили ракеты по Харькову. Известно об одном пострадавшем и одном погибшем.

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