RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жертв могло бути більше. Під час обстрілу Харкова не розірвалися десятки снарядів

Фото: наслідки обстрілу Харкова 8 серпня (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Павлового Поля Харкова вранці у понеділок, 8 серпня, не вибухнули 22 касетні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.

"Рашисти вранці обстріляли район Павлового Поля з РСЗВ "Ураган". Касетні снаряди. На щастя, понад 22 касетні снаряди не вибухнули", - розповів він.

Болвінов зазначив, що якби снаряди розірвалися, жертв могло бути значно більше.

Як повідомлялося, російські військові від самого ранку запустили ракети по Харкову. Відомо про одного потерпілого та одного загиблого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків