Жеребьевку первого этапа Кубка Украины перенесли

Процедуру жеребьевки первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2019/20, запланированную на 26 июля, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Это связано с изменением состава участников Первой и Второй лиг. О дате и времени проведения жеребьевки будет сообщено позже.

Ранее с первой лиги снялся "Арсенал-Киев", который в прошлом сезоне занял последнее место в УПЛ. Вместо него из второй лиги поднялся "Металлург".

Напомним, УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов.

В прошлом сезоне Кубок Украины выиграл "Шахтер", победивший в финальном матче представителя Первой лиги "Ингулец" со счетом 4:0.