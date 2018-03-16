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Определились соперники 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18

НовостиСпорт    16.03.2018 - 14:13
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинала

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы 2017/18. Об этом сообщается на сайте ораганизации.

На этой стадии ни одна страна не представлена более чем одним клубом.

Результаты жеребьевки:

"РБ Лейпциг" -  "Олимпик"

"Арсенал" -  ЦСКА

"Атлетико" -  "Спортинг"

"Лацио" -  "Зальцбург"

Первые матчи пройдут 5 апреля, ответные встречи запланированы на 12 апреля. Команды, указанные первыми, проведут первый матч дома.

Напомним, "Динамо" потерпело поражение в решающем поединке против "Лацио" и покинуло Лигу Европы.

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Теги: Лига Европы, жеребьевка
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