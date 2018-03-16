Определились соперники 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинала
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы 2017/18. Об этом сообщается на сайте ораганизации.
На этой стадии ни одна страна не представлена более чем одним клубом.
Результаты жеребьевки:
"РБ Лейпциг" - "Олимпик"
"Арсенал" - ЦСКА
"Атлетико" - "Спортинг"
"Лацио" - "Зальцбург"
Первые матчи пройдут 5 апреля, ответные встречи запланированы на 12 апреля. Команды, указанные первыми, проведут первый матч дома.
Напомним, "Динамо" потерпело поражение в решающем поединке против "Лацио" и покинуло Лигу Европы.