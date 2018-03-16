Визначилися суперники 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2017/18
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналу
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в Ньйон відбулось жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи 2017/18. Про це повідомляється на сайті організації.
На цій стадії жодна країна не представлена більше ніж одним клубом.
Результати жеребкування:
"РБ Лейпциг" - "Олімпік"
"Арсенал" - ЦСКА
"Атлетіко" - "Спортинг"
"Лаціо" - "Зальцбург"
Перші матчі пройдуть 5 квітня, у відповідь зустрічі заплановані на 12 квітня.
Нагадаємо, "Динамо" зазнало поразки у вирішальному поєдинку проти "Лаціо" і покинуло Лігу Європи.
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