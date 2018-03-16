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Визначилися суперники 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2017/18

НовиниСпорт    16.03.2018 - 14:13
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналу

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в Ньйон відбулось жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи 2017/18. Про це повідомляється на сайті організації.

На цій стадії жодна країна не представлена більше ніж одним клубом.

Результати жеребкування:

"РБ Лейпциг" - "Олімпік"

"Арсенал" - ЦСКА

"Атлетіко" - "Спортинг"

"Лаціо" - "Зальцбург"

Перші матчі пройдуть 5 квітня, у відповідь зустрічі заплановані на 12 квітня.

Нагадаємо, "Динамо" зазнало поразки у вирішальному поєдинку проти "Лаціо" і покинуло Лігу Європи.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Ліга Європи, жеребьевка
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