Жену Навального отпустили из отделения полиции Москвы

Жену российского политика Алексея Навального Юлию отпустили из отделения полиции "Щербинка" в Москве. Завтра должен состояться суд по административному правонарушению.

Об этом сообщает Tass.ru.

Адвокат Юлии Светлана Давыдова рассказала, что жену оппозиционера отпустили под обязательство явиться на суд, который состоится в понедельник, 1 февраля.

Навальной инкриминируют административное нарушение "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" по статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее РБК-Украина писало, что во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального в России задержали 3838 человек. Более тысячи из них в Москве. Среди них была и Юлия Навальная.