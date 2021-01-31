ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жену Навального отпустили из отделения полиции Москвы

Автор: Роман Тверденко

Жену российского политика Алексея Навального Юлию отпустили из отделения полиции "Щербинка" в Москве. Завтра должен состояться суд по административному правонарушению.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Tass.ru.

Адвокат Юлии Светлана Давыдова рассказала, что жену оппозиционера отпустили под обязательство явиться на суд, который состоится в понедельник, 1 февраля.

Навальной инкриминируют административное нарушение "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" по статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее РБК-Украина писало, что во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального в России задержали 3838 человек. Более тысячи из них в Москве. Среди них была и Юлия Навальная.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Навальный