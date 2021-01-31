Дружину Навального відпустили з відділення поліції Москви

Дружину російського політика Олексія Навального Юлію відпустили з відділення поліції "Щербинці" в Москві. Завтра має відбутися суд по адміністративному правопорушенню.

Про це повідомляє Tass.ru.

Адвокат Юлії Світлана Давидова розповіла, що дружину опозиціонера відпустили під зобов'язання з'явитися на суд, який відбудеться в понеділок, 1 лютого.

Навальній інкримінують адміністративне порушення "Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування" за статтею 20.2 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення.

Раніше РБК-Україна писало, що під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального в Росії затримали 3838 осіб. Більше тисячі з них в Москві. Серед них була і Юлія Навальна.