Жіночий марш та затримання: що відбувається у Білорусі

Фото: протести у Білорусі (tut.by)

У Білорусі 35-й день поспіль проходять масові акції протесту з вимогою проведення нових виборів президента. Про те, що сьогодні відбувається у Мінську та інших містах країн, читайте у матеріалі РБК-Україна.

У Мінську почалися затримання

На площі Свободи у Мінську силовики почали затримувати жінок, які прийшли сюди, щоб взяти участь у жіночому марші. Затримання здійснювали невідомі особи у військовій формі та балаклавах. Наразі невідомо, скількох учасниць акції протесту затримали.

Девушки окружили автобус силовиков, куда ранее посадили задержанных. pic.twitter.com/ZfKwxTje0Y — Onliner (@OnlinerBY) September 12, 2020

До центру Мінська вирушили автозаки

Очевидці публікують фотографії, на яких видно, як колона автозаків прямує в сторону площі Свободи, де має сьогодні початися жіночий марш солідарності.

Жіночий марш та ланцюги солідарності

Сьогодні у Мінську та інших містах Білорусі планується проведення жіночих маршів та ланцюгів солідарності на підтримку учасників акцій протесту.

Мітингувальники, як і раніше, вимагають нових прозорих виборів та порання всіх причетних до силових розгонів минулих акцій протесту, а також катування та вбивств протестувальників.