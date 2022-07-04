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Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали футзального Евро-2022

Фото: Юлия Титова в объятиях Снежаны Воловенко (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Женский чемпионат Европы по футзалу сборная Украины завершила победой над национальной командой Венгрии в поединке за третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2022, женщины, матч за 3-е место

Венгрия – Украина – 1:2

Голы: Горват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 23

Преимущество украинок в стартовые минуты привело к быстрому забитому мячу. На 9-й минуте Рубан с правого края отдала передачу под удар Титовой, которая классно пробила мимо вратаря в одно касание.

Еще до перерыва "сине-желтые" обязаны были закреплять собственное преимущество. Однако удар Скибиной потянула Торма. Выстрел Воловенко в пустые ворота заблокировала соперница.

В дебюте второй половины сборная Украины забила во второй раз. Это Титова с углового отпасовала Воловенко, а она мощным диагональным ударом прошила вратаря.

После второго гола на площадке пошла открытая игра. Украинкам Скибиной и Рубан не хватило точности, венгры ответили ударами Фольк рядом со стойкой и Горват в створ. В конце концов сборная Венгрии перешла на игру в пять полевых и отквитала один мяч на 39-й минуте – Горват отметилась хорошим дальним ударом.

Однако украинки удержали победный счет и забрали бронзовые награды. Чемпионом Европы стали испанки, которые только в серии пенальти одолели сборную Португалии (3:3, пенальти – 4:1).

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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