RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жіноча збірна України виборола бронзові медалі футзального Євро-2022

Фото: Юлія Титова в обіймах Сніжани Воловенко (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Жіночий чемпіонат Європи з футзалу збірна України завершила перемогою над національною командою Угорщини в поєдинку за третє місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2022, жінки, матч за 3-тє місце

Угорщина – Україна – 1:2

Голи: Горват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 23

Перевага українок у стартові хвилини призвела до швидкого забитого м'яча. На 9-й хвилині Рубан із правого краю віддала передачу під удар Титовій, яка класно пробила повз воротаря в один дотик.

Ще до перерви "синьо-жовті" зобов'язані були закріплювати власну перевагу. Проте удар Скибіної потягнула Торма. Натомість постріл Воловенко в порожні ворота заблокувала суперниця.

У дебюті другої половини збірна України забила вдруге. Це Титова з кутового відпасувала Воловенко, яка потужним діагональним ударом прошила воротаря.

Після другого гола на майданчику пішла відкрита гра. Українкам Скибіній і Рубан забракло влучності, угорки відповіли ударами Фольк поруч зі стійкою і Горват у площину. Зрештою, збірна Угорщини перейшла на гру в п'ять польових і відквитала один м'яч на 39-й хвилині – Горват відзначилася хорошим дальнім ударом.

Проте, українки втримали переможний рахунок і забрали бронзові нагороди. Чемпіоном Європи натомість стали іспанки, які лише в серії пенальті здолали збірну Португалії (3:3, пенальті – 4:1).

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України