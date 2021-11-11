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Женская сборная Украины одолела двукратного чемпиона Европы на отборе к ЧЕ-2023

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 22:11
Женская сборная Украины одолела двукратного чемпиона Европы на отборе к ЧЕ-2023 Фото: женская сборная Украины по баскетболу одолела двукратного чемпиона Европы (twitter.com/OlympicUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Женская сборная Украины по баскетболу начала отборочные матчи на чемпионате Европы 2023 года с уверенной победы. Украинки обыграли команду Франции - двукратного чемпиона континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

"Просто фантастический старт выдали наши баскетболистки по отбору на Евро-2023", - говорится в сообщении НОК.

Первый матч квалификационного турнира проходил в Дворце спорта Киева. Украинская сборная победила фаворита группы - команду Франции.

Украинки удерживали преимущество во время всего матча. Игра закончилась со счетом 90:71 в пользу сборной Украины.

Фото: женская сборная Украины по баскетболу одолела двукратного чемпиона Европы (twitter.com/OlympicUA)

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Франция Украина Баскетбол
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