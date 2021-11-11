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Жіноча збірна України здолала дворазового чемпіона Європи на відборі до ЧЄ-2023

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 22:11
Жіноча збірна України здолала дворазового чемпіона Європи на відборі до ЧЄ-2023 Фото: жіноча збірна України з баскетболу здолала дворазового чемпіона Європи (twitter.com/OlympicUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жіноча збірна України з баскетболу розпочала відбіркові матчі на чемпіонаті Європи 2023 року з впевненої перемоги. Українки обіграли команду Франції - дворазового чемпіона континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

"Просто фантастичний старт видали наші баскетболістки щодо відбору на Євро-2023", - йдеться у повідомленні НОК.

Перший матч кваліфікаційного турніру проходив у Палаці спорту Києва. Українська збірна перемогла фаворита групи – команду Франції.

Українки утримували перевагу під час усього матчу. Гра закінчилась із рахунком 90:71 на користь збірної України.

Фото: жіноча збірна України з баскетболу здолала дворазового чемпіона Європи (twitter.com/OlympicUA)

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Франція Україна Баскетбол
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