Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью на отборочном матче к ЧМ-2023

Матч начался без разведки. Атаки шотландской сборной, которая считалась фаворитом этого матча, комбинировались с контратаками украинской команды.

На 84-й минуте сборная Украины могла закрывать матч, проведя разящую контратаку. Шевчук на левом фланге освободился от оппонентки и прострелила в центр, а вратарь в прыжке накрыла мяч после близкого удара Химич.

Сборная Украины была очень близка, чтобы одержать победу в премьерной игре нового тренерского штаба. Но концовка поединка оказалась драматичной для украинок. "Сине-желтые" пропустили на предпоследней минуте компенсированного арбитром времени.

Харрисон точным ударом головой спасла британок от поражения (1:1), а женские сборные Шотландии и Украины в своей первой отборочной встрече ЧМ-2023 поделили очки.