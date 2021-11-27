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Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью на отборочном матче к ЧМ-2023

Автор: Анна Полисученко

Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью на отборочном матче к ЧМ-2023. Игра прошла на “Хэмпден Парк” в Глазго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УАФ.

Матч начался без разведки. Атаки шотландской сборной, которая считалась фаворитом этого матча, комбинировались с контратаками украинской команды.

На 84-й минуте сборная Украины могла закрывать матч, проведя разящую контратаку. Шевчук на левом фланге освободился от оппонентки и прострелила в центр, а вратарь в прыжке накрыла мяч после близкого удара Химич.

Сборная Украины была очень близка, чтобы одержать победу в премьерной игре нового тренерского штаба. Но концовка поединка оказалась драматичной для украинок. "Сине-желтые" пропустили на предпоследней минуте компенсированного арбитром времени.

Харрисон точным ударом головой спасла британок от поражения (1:1), а женские сборные Шотландии и Украины в своей первой отборочной встрече ЧМ-2023 поделили очки.

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Футбол