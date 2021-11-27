Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию на відбірковому матчі до ЧС-2023

Матч розпочався без розвідки. Атаки шотландської збірної, яка вважалася фаворитом цього матчу, комбінувалися з контратаками української команди.

На 84-й хвилині збірна України могла закривати матч, провівши разючу контратаку. Шевчук на лівому фланзі звільнився від опонентки і прострелила в центр, а воротар у стрибку накрила м'яч після близького удару Хіміч.

Збірна України була дуже близька, щоб здобути перемогу в прем'єрній грі нового тренерського штабу. Але кінцівка поєдинку виявилася драматичною для українок. "Синьо-жовті" пропустили на передостанній хвилині компенсованого арбітром часу.

Харрісон точним ударом головою врятувала британок від поразки (1:1), а жіночі збірні Шотландії та України у своїй першій відбірковій зустрічі ЧС-2023 поділили очки.