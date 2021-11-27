RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию на відбірковому матчі до ЧС-2023

Автор: Анна Полисученко

Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию на відбірковому матчі до ЧС-2023. Гра пройшла на "Хемпден Парк" в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ.

Матч розпочався без розвідки. Атаки шотландської збірної, яка вважалася фаворитом цього матчу, комбінувалися з контратаками української команди.

На 84-й хвилині збірна України могла закривати матч, провівши разючу контратаку. Шевчук на лівому фланзі звільнився від опонентки і прострелила в центр, а воротар у стрибку накрила м'яч після близького удару Хіміч.

Збірна України була дуже близька, щоб здобути перемогу в прем'єрній грі нового тренерського штабу. Але кінцівка поєдинку виявилася драматичною для українок. "Синьо-жовті" пропустили на передостанній хвилині компенсованого арбітром часу.

Харрісон точним ударом головою врятувала британок від поразки (1:1), а жіночі збірні Шотландії та України у своїй першій відбірковій зустрічі ЧС-2023 поділили очки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол