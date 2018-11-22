Жіноча збірна України з баскетболу пробилась на Євро-2019

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У відбірковому турнірі команда виграла 4 з 6 матчів

Жіноча національна збірна України кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи, що з 27 червня про 7 липня 2019 року прийматимуть Латвія та Сербія. Про це повідомляє прес-служба міністерства молоді та спорту України.

У відбірковому турнірі команда Горана Бошковича виграла 4 з 6 матчів. Українські баскетболістки увійшли до числа шести кращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.

У континентальній першості наступного року візьмуть участь 16 команд: Білорусь, Бельгія, Чехія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Італія, Латвія, Чорногорія, Росія, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна.