Женщинам запретили учиться и работать в Кабульском университете

"Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!" - сказал он.

Стоит отметить, ранее талибы заявляли, что женщины смогут учиться и работать в соответствии с законами шариата и местными культурными традициями, но к ним будут применяться строгие правила одежды.

Так, ношение хиджаба должно быть обязательным для всех студенток.