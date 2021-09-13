"Талибан" уберет из программ вузов предметы, противоречащие законам ислама
Фото: талибы исключат из программ вузов предметы, противоречащие нормам ислама (Getty Images)
Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдула Баки Хаккани заявил, что талибы исключат из учебных программ университетов предметы, которые противоречат законам ислама.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Tolo News.
"Каждый предмет, который противоречит законам ислама, будет исключен (из программы вузов, - ред.)", - сказал Хаккани.
При этом он не сообщил, какие именно дисциплины будут убраны из учебных программ вузов Афганистана.
Он добавил, что Минобразования страны в будущем запустит специальную программу, позволяющую студентам из Афганистана учиться за рубежом.