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"Талибан" уберет из программ вузов предметы, противоречащие законам ислама

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Афганистан, Понедельник 13 сентября 2021 12:23
"Талибан" уберет из программ вузов предметы, противоречащие законам ислама Фото: талибы исключат из программ вузов предметы, противоречащие нормам ислама (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдула Баки Хаккани заявил, что талибы исключат из учебных программ университетов предметы, которые противоречат законам ислама.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Каждый предмет, который противоречит законам ислама, будет исключен (из программы вузов, - ред.)", - сказал Хаккани.

При этом он не сообщил, какие именно дисциплины будут убраны из учебных программ вузов Афганистана.

Он добавил, что Минобразования страны в будущем запустит специальную программу, позволяющую студентам из Афганистана учиться за рубежом.

Напомним, что в Афганистане женщинам разрешат учиться в университетах, поскольку страна стремится к восстановлению, однако гендерная сегрегация и исламский дресс-код будут обязательными.

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