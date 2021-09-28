Женщинам запретили учиться и работать в Кабульском университете

Новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат, назначенный боевиками радикального движения "Талибан" заявил, что женщинам запрещено учиться и работать в этом учреждении. Они смогут вернуться в ВУЗ когда будет установлен "настоящий исламский порядок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!" - сказал он.

Стоит отметить, ранее талибы заявляли, что женщины смогут учиться и работать в соответствии с законами шариата и местными культурными традициями, но к ним будут применяться строгие правила одежды.

Так, ношение хиджаба должно быть обязательным для всех студенток.