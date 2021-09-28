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Жінкам заборонили навчатися та працювати в Кабульському університеті

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Кабул, Вівторок 28 вересня 2021 14:54
Жінкам заборонили навчатися та працювати в Кабульському університеті Фото: жінки не зможуть навчатися в Кабульському університеті (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Новий ректор Кабульського університету Мухаммад Ашраф Гайрат, призначений бойовиками радикального руху "Талібан", заявив що жінкам заборонено навчатися та працювати в цій установі. Вони зможуть повернутися до вишу коли буде встановлено "справжній ісламський порядок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Я передаю вам свої слова як ректор Кабульського університету. До тих пір, поки реальна ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не буде дозволено вступати до університетів або працювати там. Спочатку іслам!" - сказав він.

Варто зазначити, раніше таліби заявляли, що жінки зможуть вчитися і працювати відповідно до законів шаріату і місцевими культурними традиціями, але до них будуть застосовуватися суворі правила одягу.

Так, носіння хіджабу повинно бути обов'язковим для всіх студенток.

Нагадаємо, "Талібан" також заявив про намір виключення з навчальних програм університетів предмети, які суперечать законам ісламу.

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