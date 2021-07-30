Женщина впервые возглавила одно из командований ВСУ

"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны отметил, что впервые женщина возглавил одного из командований в ВСУ. "Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходов НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами", - добавил Таран.

Татьяна Остащенко родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996-м фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института, а в 1998 году - Украинскую военно-медицинскую академию.

В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины. Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также окончила ряд курсов в армиях стран НАТО.