Жінка вперше очолила одне з командувань ЗСУ

"Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, Головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Глава Міноборони зазначив, що вперше жінка очолила одно з командувань у ЗСУ. "Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах з чоловіками", - додав Таран.

Тетяна Остащенко народилася в серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила в 1996 - му Фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту, а в 1998 році - Українську Військово-медичну академію.

В армії пройшла шлях від начальника аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони України. Отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також закінчила ряд курсів в арміях країн НАТО.