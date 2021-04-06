Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций

Отбор квалификационного курса Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сумела пройти женщина-военнослужащий. Это произошло впервые с 2016 года.

В сообщении указано, что начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "великой армии" пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВСУ.

"До сих пор вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор становился непреодолимым... Этот пример женской непокоренности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов "освоить все стихии, стать острием каждой из них", - отмечается в сообщении.