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Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 12:19
Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций Фото: женщина-военный прошла отбор квалифкурса ССО (facebook.com trainingcentreuasof)
Автор: Юлия Струк

Отбор квалификационного курса Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сумела пройти женщина-военнослужащий. Это произошло впервые с 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба учебно-тренировочного центра.

В сообщении указано, что начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "великой армии" пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВСУ.

"До сих пор вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор становился непреодолимым... Этот пример женской непокоренности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов "освоить все стихии, стать острием каждой из них", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине стартуют проекты по цифровизации процессов воинского учета. В рамках этого будет введен электронный военный билет.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что е-билет предусмотрен в рамках принятого парламентом закона. По его словам, создан Единый государственный реестр военнообязанных.

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