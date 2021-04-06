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Жінка-військовий вперше пройшла жорсткий відбір кваліфкурсу Сил спеціальних операцій

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 12:19
Жінка-військовий вперше пройшла жорсткий відбір кваліфкурсу Сил спеціальних операцій Фото: жінка-військовий пройшла відбір кваліфкурса ССО (facebook.com trainingcentreuasof)
Автор: Юлія Струк

Відбір кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій Збройних сил України зуміла пройти жінка-військовослужбовець. Це сталося вперше з 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба навчально-тренувального центру.

У повідомленні вказано, що починаючи з 2016 року були спроби кандидаток із середовища "спеціального призначення" і "великої армії" пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"До сьогодні виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним... Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий «опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні стартують проекти по цифровізації процесів військового обліку. В рамках цього буде запроваджено електронний військовий квиток.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що е-квиток передбачений у рамках прийнятого парламентом закону. За його словами, створено Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

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