Жінка-військовий вперше пройшла жорсткий відбір кваліфкурсу Сил спеціальних операцій

Відбір кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій Збройних сил України зуміла пройти жінка-військовослужбовець. Це сталося вперше з 2016 року.

У повідомленні вказано, що починаючи з 2016 року були спроби кандидаток із середовища "спеціального призначення" і "великої армії" пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"До сьогодні виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним... Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий «опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них", - зазначається у повідомленні.