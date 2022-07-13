Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила

Воинский учет женщин в Украине станет обязательным с 1 октября. Соответствующий приказ Минобороны широкого обсуждали еще в декабре прошлого года. С началом войны у украинок появилось больше вопросов о том, будут ли мобилизовать военнообязанных женщин, разрешат ли выезд за границу, какие профессии подлежат учету в военкомате.

Главное о правилах воинского учета для женщин - в материале РБК-Украина ниже.

Кому нужно становиться на воинский учет

Согласно приказу Министерства обороны №35 от 7 февраля 2022, обязательному воинскому учету подлежат гражданки Украины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, профессии которых соответствуют перечню сходных военно-учетных специальностей.

Среди них медики, психологи, программисты, переводчики, журналисты, повара, химики, связисты и др. Полный список включает несколько десятков наименований профессий.

На учет поставят по фактической специальности или по профессии в дипломе?

При постановке на учет может учитываться как профессия, по которой работает женщина, так и специальность, указанная в документе об образовании. Для самозанятых лиц вид деятельности могут определять по КВЭДам.

Сроки постановки на учет

Граничные сроки постановки на учет женщин пока не обозначены. По приказу Минобороны, процесс официально стартует 1 октября 2022 и будет проходить в Территориальных центрах комплектования и социальной помощи (ТЦК и СП) по месту жительства.

Могут ли мобилизовать сразу после того, как женщина встала на учет

Постановка на воинский учет означает, что женщина получает статус военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований.

В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

В условиях военного положения женщин, которые находятся на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Однако в Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

Будут ли запрещать выезд за границу военнообязанным женщинам

Выезд за пределы страны всех военнообязанных граждан запрещается в период действия военного положения.

Если военное положение в Украине будет продлено и после 1 октября, женщины которые станут на воинский учет, не смогут выехать за границу без получения специального разрешения от ТЦК и СП.

Исключение - лица, которые не подлежат мобилизации, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Например, многодетные родители, матери-одиночки с несовершеннолетними детьми, матери детей с инвалидностью и пр.

Беременным и мамам несовершеннолетних тоже нужно идти в военкомат?

Беременные или женщины с несовершеннолетними детьми не освобождаются от прохождения мероприятий по воинскому учету, если их специальность соответствует перечню.

Впоследствии пригодность каждой женщины к военной службе будет определяться в зависимости от состояния здоровья и других обстоятельств, согласно нормам законодательства.

Можно ли женщине отказаться от воинского учета

Постановка на воинский учет является обязанностью женщин, имеющих специальность, которые входят в установленный перечень Минобороны. Это предусмотрено законом "О воинской обязанности и военной службе".

Наказание за нарушение приказа о воинском учете

Как минимум до конца 2022 года ответственность за несоблюдение приказа о воинском учете для граждан и предприятий не предусмотрена. Данный период был определен как переходный. По его завершении могут быть введены штрафы.

Так, за нарушение правил воинского учета штраф для военнообязанных составляет от 510 до 850 гривен, согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За повторное нарушение в течение года – от 850 до 1700 гривен.

Штраф для руководителей предприятий - от 3400 до 5100 грн. За повторное нарушение в течение года – от 5100 до 8500 грн.

Что еще нужно знать военнообязанным женщинам

Военнообязанные женщины имеют такие же обязанности, как и мужчины: