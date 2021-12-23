Женщин ставят на воинский учет. Какой будет алгоритм: объяснение Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, каким будет алгоритм взятия женщин на воинский учет. Там отметили, что он не будет отличаться от того, который действует для мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.
"Есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на учет. Женщина должна уведомить своего руководителя предприятия, явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью", - сказал Горбач.
Он также рассказал, какие именно необходимо подать документы для взятия на учет.
"Она (женщина - ред.) пишет заявление, что хочет встать на учет, предоставляет документы (паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из учреждения где работает)",- отметил Горбач.
После чего, по его словам, после будет принято решение, подлежит ли женщина воинскому учету.
"Если подлежит, то ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации", - резюмировал Горбач.
Напомним, Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.
В ведомстве отметили, что военный учет для женщин в Украине не означает, что их будут призывать на службу.
Также в Минобороны рассказали, когда начнут наказывать за уклонение от военного учета.