Женщин ставят на воинский учет. Какой будет алгоритм: объяснение Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, каким будет алгоритм взятия женщин на воинский учет. Там отметили, что он не будет отличаться от того, который действует для мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача .

"Есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на учет. Женщина должна уведомить своего руководителя предприятия, явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью", - сказал Горбач.

Он также рассказал, какие именно необходимо подать документы для взятия на учет.

"Она (женщина - ред.) пишет заявление, что хочет встать на учет, предоставляет документы (паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из учреждения где работает)",- отметил Горбач.

После чего, по его словам, после будет принято решение, подлежит ли женщина воинскому учету.

"Если подлежит, то ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации", - резюмировал Горбач.