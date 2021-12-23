Жінок ставлять на військовий облік. Який буде алгоритм: пояснення Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, яким буде алгоритм постановки жінок на військовий облік. Там зазначили, що він не відрізнятиметься від того, який діє для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача .

"Є певний перелік професій, які повинні бути поставлені на облік. Жінка повинна повідомити свого керівника підприємства, з'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та по здоров'ю", - сказав Горбач.

Він також розповів, які саме необхідно подати документи для взяття на облік.

"Вона (жінка - ред.) пише заяву, що хоче стати на облік, надає документи (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює)", - зазначив Горбач.

Після чого, за його словами, після буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

"Якщо підлягає, то її направлять на військово-лікарську комісію за місцем реєстрації", - резюмував Горбач.