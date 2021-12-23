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Жінок ставлять на військовий облік. Який буде алгоритм: пояснення Міноборони

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 15:34
Жінок ставлять на військовий облік. Який буде алгоритм: пояснення Міноборони Фото: відомий алгоритм взяття жінок на військовий облік (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони України повідомили, яким буде алгоритм постановки жінок на військовий облік. Там зазначили, що він не відрізнятиметься від того, який діє для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Є певний перелік професій, які повинні бути поставлені на облік. Жінка повинна повідомити свого керівника підприємства, з'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та по здоров'ю", - сказав Горбач.

Він також розповів, які саме необхідно подати документи для взяття на облік.

"Вона (жінка - ред.) пише заяву, що хоче стати на облік, надає документи (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює)", - зазначив Горбач.

Після чого, за його словами, після буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

"Якщо підлягає, то її направлять на військово-лікарську комісію за місцем реєстрації", - резюмував Горбач.

Нагадаємо, Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких мають стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Додамо, у відомстві зазначили, що військовий облік для жінок в Україні не означає, що їх призиватимуть на службу.

Також у Міноборони розповіли, коли почнуть карати за ухилення від військового обліку.

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