Женщин не будут ставить на воинский учет до окончания войны, - Генштаб

Фото: когда женщин начнут ставить на воинский учет (facebook.com/president.gov.ua)

Украинок не будут ставить на воинский учет до окончания войны. Формировать его начнут через месяц после прекращения военного положения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.