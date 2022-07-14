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Жінок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни, - Генштаб

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Україна, Четвер 14 липня 2022 14:39
Жінок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни, - Генштаб Фото: коли жінок почнуть ставити на військовий облік (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни. Формувати його почнуть через місяць після припинення воєнного стану у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У державі на сьогоднішній день немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Пропонується розпочати проведення заходів щодо включення жінок у військовий облік не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду у державі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, як діє наказ про військовий облік жінок в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, в РНБО спростували найпопулярніші чутки та фейки щодо мобілізації жінок, які поширюють російські пропагандисти та обговорює населення.

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