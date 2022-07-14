Жінок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни, - Генштаб

Фото: коли жінок почнуть ставити на військовий облік (facebook.com/president.gov.ua)

Українок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни. Формувати його почнуть через місяць після припинення воєнного стану у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.