UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Женевский международный автосалон снова отменили из-за пандемии

Автор: Дмитрий Левицкий

Женевский международный автосалон не состоится в 2022 году. Это уже второй раз мероприятие отменяют из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов.

"Из-за общеотраслевых проблем, связанных с пандемией коронавируса, организатор Женевского международного автосалона был вынужден перенести мероприятие на 2023 год. В 2022 году мероприятие будет отменено", - говорится в заявлении.

Решение об отмене мероприятия приняли с учетом интересов производителей автомобилей и автомобильных фанатов. Отмечается, что прямые и косвенные проблемы, связанные с пандемией, не оставили организаторам другого выхода.

"Мы приложили все усилия, чтобы провести Женевский международный автосалон в 2022 году. Но, несмотря на наши усилия, мы должны смотреть правде в глаза: ситуация с пандемией не находится под контролем и несет большую угрозу для такого крупного мероприятия в закрытом помещении", - сказал президент постоянного международного автомобильного комитета Морис Турреттини.

Напомним, Женевский международный автосалон должен был пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖеневаКоронавирусАвтомобильный рынок