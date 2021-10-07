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Женевський міжнародний автосалон знову скасували через пандемію

Автор: Дмитро Левицький

Женевський міжнародний автосалон не відбудеться у 2022 році. Це вже вдруге захід скасовують через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організаторів.

"Через загальногалузеві проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу, організатор Женевського міжнародного автосалону був вимушений перенести захід на 2023 рік. У 2022 році захід буде скасовано", - йдеться в заяві.

Рішення про скасування заходу ухвалили з огляду на інтереси виробників автомобілів та автомобільних фанатів. Зазначається, що прямі та непрямі проблеми, пов'язані з пандемією, не залишили організаторам іншого виходу.

"Ми доклали всіх зусиль, щоб провести Женевський міжнародний автосалон у 2022 році. Але, попри наші зусилля, ми повинні дивитися правді в очі: ситуація з пандемією не перебуває під контролем та несе велику загрозу для такого великого заходу в закритому приміщенні", - сказав президент Постійного міжнародного автомобільного комітету Моріс Турреттіні.

Нагадаємо, Женевський міжнародний автосалон мав пройти ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2022 рік.

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