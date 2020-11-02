В Женеве усиливают ограничения для ресторанов и магазинов

Сегодня, 2 ноября, в Женеве (Швейцария) власть вводит усиленный карантин, надеясь замедлить прирост новых заражений коронавирусом. Новые меры будут действовать до 29 ноября, после чего их пересмотрят.

Об этом сообщает Swiss Info.

Как сообщается, в Женеве с 19:00 должны будут прекращать свою работу рестораны, бары, парикмахерские, салоны красоты и магазины, которые не продают товары первой необходимости. Кроме того, бары и рестораны могут продавать еду только "с собой" или доставкой.

Также в столице закрыли кинотеатры, музеи, концертные залы, спортзалы и бассейны. Однако детсады и школы продолжают работать.

Отмечается, ранее в Женеве запретили собрание группами более 5 человек - как в общественных местах, так и в домах. Исключения из этого правила действуют только для больших семей, а также для участия в похоронах.

Напомним, 29 октября правительство Швейцарии ввело комендантский час для ресторанов и баров.

Кроме того, с 19 октября в Швейцарии действует масочный режим во всех общественных местах.

Также сообщалось, что в начале сентября Швейцария внесла Украину в так называемый карантинный список стран. Теперь по приезду в страну необходимо проходить двухнедельный карантин.