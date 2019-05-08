В Евросоюзе сократились выбросы углекислого газа

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Сокращение составило в среднем по ЕС 2,5% по сравнению с 2017 годом

В Европейском союзе за год значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива. Об этом сообщает Еuronews.

По подсчетам Евростата, сокращение составило в среднем по ЕС 2,5% по сравнению с 2017 годом. Особенно в этом преуспели Португалия, Болгария, Ирландия и Германия. С другой стороны, Латвия и Мальта стали больше "коптить небо". Из общего объема углекислый газ составляет 80%.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения за период 1990-2018 гг.

По данным статистического ведомства, объемы выбросов за этот период сократились в 3,8 раза - с 9,4 млн тонн до 2,5 млн тонн. В то же время объемы выбросов на одного человека сократились в 3,1 раза с 182 кг в год до 59,5 кг на год.

Как сообщало РБК-Украина, выбросы загрязняющих веществ в Украине в 2018 году составили 2 508,3 тыс. тон, то есть 59,5 кг на каждого украинца.

Добавим, 27 марта Европейский парламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа новыми автомобилями в Европе. Согласно новым правилам, с 2030 года выброс CO2 у новых автомобилей должен снизиться на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должен быть снижен на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15% к 2025 году. Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей от одного автопроизводителя.