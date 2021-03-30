Почти все на жене: Садовый опубликовал декларацию

В декларации он указал жену, пять сыновей и тещу. Мэр Львова владеет жилым домом площадью 660,04 кв.м. Земельными участками площадью 702 кв. м., площадью 43 и кв 301 кв.м. владеет его жена.

В декларации также указаны два автомобиля - Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 и SKODA KODIAQ 2017. Ими также владеет жена Екатерина Кит-Садовая.

За прошедший год Андрей Садовый заработал 695 тысяч гривен, а его жена 2 336 804 гривен по месту работы.

У Екатерины Кит-Садовой наличными 10 000 долларов, 150 000 гривен. На банковском счету в "Укрсиббанк" у ней лежит 1 939 757 гривен.