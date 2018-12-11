Жена Семочко имеет гражданство РФ, - контрразведка СБУ

Фото: Сергей Семочко (скрин видео канала zik)

Соответствующая информация указана в решении Шевченковского райсуда Киева

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) располагает информацией о российском гражданстве жены первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко Татьяны Лысенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение Шевченковского районного суда Киева.

В документах указано, что СБУ проводит расследование по факту возможной государственной измены первого заместителя председателя СВР. Контрразведка СБУ владеет информацией, что гражданская жена Семочко Татьяна Лысенко и его дочь Анастасия имеют гражданство Российской Федерации.

Следователи СБУ, учитывая этот факт, просили суд предоставить временный доступ к информации по абонентским номерам оператора ЗАО "Киевстар" Семочко и его жены. Кроме того, СБУ просило доступ к информации по абонентскому номеру оператора "Водафон" дочки жены Семочко.

Следственный судья Александр Кипчарский удовлетворил соответствующее ходатайство.

Напомним, в середине ноября Семочко пытался через суд опровергнуть информацию, опубликованную в журналистском расследовании об имуществе и российских паспортах его семьи.

Так, в октябре глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что у ведомства нет правовых оснований для отстранения Семочко от выполнения служебных обязанностей.

Как писало РБК-Украина ранее, в расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бігусом" говорилось, что первый замглавы СВР владеет недвижимостью на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают аннексированный РФ Крым.

Кроме того, глава комитета парламента по нацбезопасности Сергей Пашинский настаивал, что Семочко должны отстранить на время расследования, которое проводится Службой безопасности Украины. По словам нардепа, должность Семочко дает ему возможности влиять на следствие.