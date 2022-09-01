Дружина окупанта скаржиться на "удари" по Криму: перехоплення ГУР

Фото: Дружина окупанта скаржиться на "удари" по Криму (Getty Images)

Дружина російського окупанта жаліється йому, що у тимчасово окупованому Криму постійно чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення розмови військового РФ, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За її словами, "обстріли" відбувається на регулярній основі. Також дружина заявила, що дуже переймається за долю свого чоловіка, розуміючи, що він загине у війні проти України.