Жена Навального прилетела в Германию, - Der Spiegel

Жена арестованного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в Германию. Ее самолет сегодня вечером приземлился в аэропорту города Франкфурт.

Напомним, сегодня "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что Навальная покинула Россию. При этом ее адвокат ничего не знал о ее полете в Германию.

"Я не знаю, мне она не сообщала", - заявила она.

Ранее сообщалось, что жену российского оппозиционера задерживали на акции протеста сторонников ее мужа в начале февраля. Позже ее отпустили под личное обязательство явиться в суд. Ей инкриминировали административное нарушение за участие в несогласованной акции.

Оппозиционера Алексея Навального арестовали 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". В феврале суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше", однако в тюрьме он проведет 2,5 года.

Суд пришел к выводу, что он нарушал свои обязательства условно осужденного. В частности, Навальный сообщил правоохранителям о выписке из клиники "Шарите" и проживании в отеле только через два месяца.