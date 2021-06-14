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Желтый уровень опасности. На западе Украины из-за дождей возможны подтопления

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 14:22
Желтый уровень опасности. На западе Украины из-за дождей возможны подтопления Фото: на западе Украины из-за дождей возможны подтопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

На реках бассейнов Сяна и Днестра на западе Украины возможен подъем уровней воды в ближайшие дни. Это может произойти из-за значительных дождей.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

"14-15 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, будут продолжаться подъемов уровней воды над уровнями на 8 ч 14 июня:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) на 0,3 - 1,3 м, без негативных последствий;
  • на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3-1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также 14-16 июня на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,8-1,3 м над уровнями на 8 ч 14 июня, без негативных последствий.

Напомним, на прошлой неделе из-за сильных дождей затопило дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.

Ранее сообщалось, что погода в Украине серьезно испортится в понедельник, 14 июня. Синоптики прогнозируют похолодание на Западе, грозы по всей стране, местами - с сильными дождями.

По информации синоптиков, сегодня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

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