Желтый уровень опасности. На западе Украины из-за дождей возможны подтопления
На реках бассейнов Сяна и Днестра на западе Украины возможен подъем уровней воды в ближайшие дни. Это может произойти из-за значительных дождей.
Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.
"14-15 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, будут продолжаться подъемов уровней воды над уровнями на 8 ч 14 июня:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) на 0,3 - 1,3 м, без негативных последствий;
- на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3-1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Также 14-16 июня на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,8-1,3 м над уровнями на 8 ч 14 июня, без негативных последствий.
Напомним, на прошлой неделе из-за сильных дождей затопило дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.
Ранее сообщалось, что погода в Украине серьезно испортится в понедельник, 14 июня. Синоптики прогнозируют похолодание на Западе, грозы по всей стране, местами - с сильными дождями.
По информации синоптиков, сегодня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).