Жовтий рівень небезпеки. На Заході України через дощі можливі підтоплення
На річках басейнів Сяну та Дністра на Заході України можливий підйом рівнів води найближчими днями. Це може статися через значні дощі.
Про це попереджає прес-служба ДСНС України.
"14-15 червня, у зв’язку з очікуваними значними дощами, продовжуватимуться підйомів рівнів води над рівнями на 8 год 14 червня:
- на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) на 0,3 - 1,3 м, без негативних наслідків;
- на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області на 0,3-1,3 м, місцями можливий початковий вихід води на заплаву (жовтий рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.
Також 14-16 червня на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікується підйом рівнів води на 0,8 - 1,3 м над рівнями на 8 год 14 червня, без негативних наслідків.
Нагадаємо, минулого тижня через сильні дощі затопило будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.
За інформацією синоптиків, сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).