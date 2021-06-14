Жовтий рівень небезпеки. На Заході України через дощі можливі підтоплення

На річках басейнів Сяну та Дністра на Заході України можливий підйом рівнів води найближчими днями. Це може статися через значні дощі.

Про це попереджає прес-служба ДСНС України.

Також 14-16 червня на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікується підйом рівнів води на 0,8 - 1,3 м над рівнями на 8 год 14 червня, без негативних наслідків.

"14-15 червня, у зв’язку з очікуваними значними дощами, продовжуватимуться підйомів рівнів води над рівнями на 8 год 14 червня:

Нагадаємо, минулого тижня через сильні дощі затопило будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.

За інформацією синоптиків, сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).