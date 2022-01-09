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Желтый уровень опасности: по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий

Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины 9 января ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждают о гололедице и снегопадах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В течение суток в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.

Ночью в Карпатах, на территории Ровенской и Житомирской областей, а также утром и днем в Киевской области - значительный мокрый снег и его налипание.

Прирост снежного покрова от 4 до 10 сантиметров.

Непогода может привести к нарушению движения транспорта.

В частности, с 8 по 10 января ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м на реках бассейна Припяти.

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УкраинаГСЧС