Желтый уровень опасности в Киеве. В ближайшие дни будут продолжаться снегопады, мороз усилится

В Киеве днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается значительный снег. Синоптики прогнозируют прирост уровня снежного покрова до 20 см.
Об этом сообщает пресс-лужба ГСЧС.
11-12 февраля также может быть налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах ожидаются снежные заносы, объявлен І уровень опасности – желтый.
На 12 февраля прогнозируют снижение температуры: ночью до10-12° мороза, днем 8-10° мороза.
"Погодные условия могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц к прекращению движения автотранспорта", – говорится в сообщении.
Отметим, по прогнозам синоптиков, снегопады в Киеве будут и в среду. Киевлян просят не использовать собственные авто, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и на тротуарах.
Напомним, в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.
В частности, утром на дорогах города образовались масштабные пробки.
Из-за снегопадов и морозной погоды на отдельных участках киевских автодорог возникли снежные заносы и гололедица, что затруднило движение автотранспорта. Для ликвидации последствий привлекли бронетранспортеры и трактора.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов.