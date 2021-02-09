Жовтий рівень небезпеки в Києві. Найближчими днями триватимуть снігопади, мороз посилиться

У Києві вдень 11 лютого та вночі 12 лютого очікується значний сніг. Синоптики прогнозують приріст рівня снігового покрову до 20 см.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС .

"Погодні умови можуть призвести до порушення, а на окремих ділянках доріг та вулиць до припинення руху автотранспорту", – йдеться в повідомленні.

На 12 лютого прогнозують зниження температури: вночі до10-12° морозу, вдень до 8-10° морозу.

11-12 лютого також може бути налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах очікуються снігові замети, оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, снігопади в Києві будуть і в середу. Киян просять не використовувати власні авто, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Нагадаємо, у Києві снігопад триває понад 36 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

Зокрема, зранку на дорогах міста утворились масштабні затори.

Через снігопади і морозну погоду на окремих ділянках київських автодоріг виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. Для ліквідації наслідків залучили бронетранспортери та трактори.

Раніше повідомлялось, що в Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів.