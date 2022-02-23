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"Желтая" зона сократилась. Минздрав обновил карантинное распределение

Автор: Наталья Юрченко

Министерство здравоохранения сократило "желтую" зону карантина. По состоянию на 23 февраля на этом эпидемическом уровне находятся всего три региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

Согласно обновленному карантинному распределению, в "желтой" зоне находятся Львовская, Харьковская и Черновицкая области. В этих регионах ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой.

Сегодня на "оранжевый" эпидемический уровень перешла Полтавская область. Всего в этой зоне карантина находятся 17 регионов, в том числе и Киев.

В "красной" зоне карантина по-прежнему пять областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая.

В этих регионах наблюдаются проблемы с коэффициентом заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.

РБК-Украина уже сообщало, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 25 тысяч случаев коронавируса.

При этом в НАН Украины спрогнозировали, что в начале марта количество суточных заражений будет колебаться от 13 до 26 тысяч.

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