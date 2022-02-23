"Жовта" зона скоротилася. МОЗ оновило карантинний розподіл

Згідно з оновленим карантинним розподілом, у "жовтій" зоні знаходяться Львівська, Харківська та Чернівецька області. У цих регіонах ситуація з поширенням коронавірусу залишається повністю контрольованою.

Сьогодні на "помаранчевий" епідемічний рівень перейшла Полтавська область. Всього в цій зоні карантину знаходяться 17 регіонів, у тому числі і Київ.

У "червоній" зоні карантину як і раніше п'ять областей - Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька.

У цих регіонах спостерігаються проблеми з коефіцієнтом зараження COVID-19 і рівнем госпіталізацій.