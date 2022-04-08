Железнодорожный вокзал Краматорска подвергся ракетным ударам: есть пострадавшие

При этом других деталей он пока не сообщил.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - написал он.

Напомним, вчера оккупанты повредили железную дорогу в Харьковской области. В результате чего заблокированы три эвакуационных поезда.

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